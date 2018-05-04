В Орле работников годами держали без отпусков

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4.5.2018 | 15:30 Новости, Общество

Трудовая инспекция проверила фабрику «Гамма».

Предприятие по производству чулочно-носочных изделий подверглось плановой выездной проверке. Об этом сообщает областная Государственная инспекция труда. В ходе проверки были выявлены нарушения трудового законодательства.

— Ежегодные оплачиваемые отпуска предоставлялись работникам не в соответствии с графиком, о времени начала отпуска работники не извещались, — утверждают в инспекции. — Имелись случаи не предоставления отпуска работникам в течение двух лет подряд.

Также сообщается, что при заключении срочных договоров с работниками в них не были указаны причины, послужившие основанием для заключения такого договора. Кроме того, ежегодный дополнительный отпуск тем, кто занят на работах с вредными и опасными условиями труда, установлен не в календарных, а в рабочих днях.

По результатам проверки юридическое лицо и должностные лица, виновные в допущенных нарушениях, привлечены к административной ответственности.

ИА «Орелград»

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