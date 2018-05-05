В Орловской области к выборам президента «натренировали» 18 тысяч человек

Облизбирком подвел итоги мероприятий по повышению правовой культуры.

Избирательная комиссия Орловской области заслушала и утвердила отчет о реализации «Комплекса мероприятий, направленных на повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей в период подготовки и проведения выборов президента Российской Федерации 18 марта 2018 года».

Всего прошло более 150 мероприятий. В них приняло участие около 18 тысяч молодых и будущих избирателей в возрасте до 35 лет. Так, были проведены художественные конкурсы на тему «Выборы — наше будущее», «Я голосую за будущее» и «Я рисую выборы».

В шести районах территориальные избиркомы предложили молодым и будущим избирателям в форме эссе и сочинений ответить на вопросы «Почему мой голос важен?», «Каким я вижу президента России?», «Письмо будущему президенту», «Молодежь и выборы» и «Я люблю Россию. Выборы — мое дело».

Также проводились дни открытых дверей, круглые столы, книжные выставки, викторины, интеллектуальные и деловые игры, обзорные лекции, тематические уроки и классные часы, часы правовой информации, молодежные форумы и акции. Отмечено, что избирательные комиссии региона использовали информационные видеоролики, созданные ЦИК России.

Кроме того, на 10 площадках была проведена деловая игра «Выборы молодежного лидера». По сути это было копирование настоящего избирательного процесса. Избранные лидеры приглашены к участию в работе Молодежной избирательной комиссии Орловской области.

ИА «Орелград»