В Орле запретили торговлю дубликатами элитного алкоголя

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7.5.2018 | 17:37 Новости, Общество

Суд удовлетворил иск управления Роспотребнадзора по Орловской области.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, исковое заявление в защиту интересов неопределенного круга лиц рассмотрел суд Советского района. Сотрудники ведомства обнаружили в интернете портал с предложением о доставке и реализации дубликатов элитного алкоголя по низким ценам в различные регионы России, в том числе в Орел.

Согласно закону не допускается продажа дистанционным способом алкогольной продукции, а также товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством РФ. Требования были удовлетворены, доступ к порталу ограничат. Решение суда уже вступило в законную силу.

ИА «Орелград»

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