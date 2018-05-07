В Орловской области 17 детей попали в больницу из-за клещей

В регионе растет количество жалоб на присасывание клещей.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Орловской области, на 7 мая в лечебно-профилактические учреждения 13 районов и города Орла за помощью обратилось 56 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 17 детей.

Обращаемость держится на уровне среднемноголетних данных, отметили в ведомстве. По данным результатов лабораторных исследований клещей, снятых с людей, инфицированность боррелиями составила 14 процентов. Это достаточно высокий показатель.

Напомним, что из всех заболеваний, передаваемых с укусом клещей, на территории Орловской области регистрировался только клещевой боррелиоз. Предупредить заболевание можно мерами неспецифической профилактики, в том числе акарицидными обработками.

— В предстоящем сезоне на территории Орловской области планируется провести акарицидные обработки на площади 300 га, — сообщили в Роспотребнадзоре. — Проведение обработок запланировано в скверах, парках, на стадионах, зонах отдыха, территориях детских оздоровительных и образовательных организаций.

ИА «Орелград»