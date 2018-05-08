Политологи не исключают отставку Клычкова

РИА Новости опросило экспертов.

Федеральные политологи включили врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова в зону риска отставки в связи с «началом нового политического цикла», сообщает РИА Новости. Вместе с Орловщиной в список попали Якутия, Алтайский край и несколько других регионов.

Президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко отметил, что в ближайшее время не исключены новые губернаторские отставки.

В Орловской области, как и во многих других регионах, где произошла смена губернатора, осенью пройдут прямые выборы главы региона. Существует вероятность, что некоторые из действующих руководителей не пойдут на выборы.

ИА «Орелград»