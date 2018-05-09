Муромский и Новиков поздравили орловцев с Днем Победы

Глава администрации Орла Александр Муромский и мэр Василий Новиков поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и жителей города с Днем Победы.

В тексте поздравления говорится:

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!

Уважаемые земляки!

Примите сердечные поздравления с праздником Великой Победы!

Чем больше времени отделяет нас от этого великого события, тем отчетливее видится значение исторической миссии солдат Победы. Воинов, которые отстояли право на будущее как для своей страны, так и для многих государств мира!

Люди военного поколения, как и мы, хотели работать, любить, растить детей, но им выпала другая судьба. С первых дней Великой Отечественной войны на защиту Родины встали и орловцы. Их вклад в летопись Победы велик — тысячи наших земляков удостоены орденов и медалей. Городу Орлу одному из первых в России присвоено звание Города воинской славы. Орел — город первого салюта!

Для нас святы имена тех, кто пал смертью храбрых в годы второй мировой войны. Мы в неоплатном долгу перед теми, кто ценой жизни отстоял Отечество, а значит нашу свободу.

В День Великой Победы мы отдаем дань уважения и памяти всем тем нашим соотечественникам, которые, не щадя себя, восстанавливал разрушенные войной города и села.

Проходят годы, сменяются поколения, но этот день всегда будет символом нашей национальной гордости, воинской славы и доблести, праздником со слезами на глазах!

Наш святой долг — хранить и бережно передавать из поколения в поколение глубокое уважение к подвигу солдат Победы.

Дорогие фронтовики и труженики тыла! Примите слова глубокой благодарности за ваш подвиг!

Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни, мира, благополучия, тепла и любви!

От всей души желаем вам, дорогие земляки, счастливой жизни под мирным небом!

С Днем великой Победы!

Мэр города Орла Глава администрации города Орла

В.Ф. Новиков А.С. Муромский