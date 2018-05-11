Суд продлил арест экс-гендиректора «Орелгортеплоэнерго»

Владимир Дорофеев как минимум до 11 июля останется в СИЗО.

Бывший генеральный директор АО «Орелгортеплоэнерго» Владимир Дорофеев решением Заводского райсуда оставлен в СИЗО еще на два месяца, сообщил «Абирег».

О продлении ареста ходатайствовало следствие. Дорофеев останется в изоляторе как минимум до 11 июля.

Ранее сторона защиты просила сменить меру пресечения Владимиру Дорофееву на домашний арест, но суд учел, что он прописал в Санкт-Петербурге и может скрыться от следствия, а также препятствовать его ходу.

Напомним, по версии следствия, Дорофеев с декабря 2015 года по июнь 2017 года злоупотреблял полномочиями «ради собственной выгоды и интересов других лиц». Он заключил договоры процентного займа, в том числе с фирмами-однодневками, после чего с расчетных счетов «Орелгортеплоэнерго» на расчетные счета этих организаций были перечислены у более 139 миллионов рублей. До сих пор займы акционерному обществу не возвращены, чем причинен имущественный ущерб «Орелгортеплоэнерго» и администрации Орловской области.

Также Дорофеева обвиняют в том, что при поездках в командировки в Санкт-Петербург, где у него имеется постоянная регистрация по месту жительства, он потратил более 2 миллионов рублей якобы на оплату гостиничных услуг.

ИА «Орелград»