Сильный пожар оставил пол-Орла без интернета

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13.5.2018 | 18:00 Важное, Новости, Происшествия

Сгорела кровля многоэтажки на Герцена.

Вечером 12 мая в Орле произошел пожар в доме №3 по улице Герцена. Огонь охватил кровлю пятиэтажки. Силы МЧС боролись с огнем на протяжении нескольких часов. Имеются пострадавшие, заявили в ведомстве.

По сообщениям очевидцев, пожар устроил местный житель, известный своими пьяными выходками. В день ЧП он в очередной раз поссорился с матерью.

Из-за возгорания вышло из строя оборудование провайдера NetByNet — WiFire. Связь не работала более суток у большинства пользователей компании. Устранить поломку удалось почти через сутки.

ИА «Орелград»

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