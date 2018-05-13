Сильный пожар оставил пол-Орла без интернета

Сгорела кровля многоэтажки на Герцена.

Вечером 12 мая в Орле произошел пожар в доме №3 по улице Герцена. Огонь охватил кровлю пятиэтажки. Силы МЧС боролись с огнем на протяжении нескольких часов. Имеются пострадавшие, заявили в ведомстве.

По сообщениям очевидцев, пожар устроил местный житель, известный своими пьяными выходками. В день ЧП он в очередной раз поссорился с матерью.

Из-за возгорания вышло из строя оборудование провайдера NetByNet — WiFire. Связь не работала более суток у большинства пользователей компании. Устранить поломку удалось почти через сутки.

ИА «Орелград»