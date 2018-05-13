В Орле мотоциклист сбил девушку

Она переходила дорогу в неположенном месте.

Днем 13 мая в Орле на улице Покровской неподалеку от ресторана «Пинт Хаус» мотоциклист сбил девушку. Об этом сообщил в соцсетях очевидец Алексей Русу.

По его словам, сбитая девушка получила множественные ушибы и ссадины и в течение 10 минут находилась без сознания. С места ДТП ее забрал автомобиль скорой медицинской помощи.

По факту аварии проводится проверка. Напомним, сегодня в Орле произошло еще одно ДТП с участием двухколесного транспорта — байкер получил травмы на улице Мостовой.

ИА «Орелград»