В Москве прошел пикет против Клычкова, Музалевского и завода ПВХ

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14.5.2018 | 15:50 Новости, Политика

Жительница региона вновь обратилась к президенту России.

Орловчанка Марина Прокофьева в начале мая провела в Москве одиночный пикет против строительства завода напольных ПВХ-покрытий. Женщина с плакатом расположилась возле здания администрации президента, а ее лозунги были обращены к Владимиру Путину.

Во время своего монолога на видео Прокофьева заявила, что открытие завода напольных покрытий нанесет непоправимый ущерб орловской экологии и увеличит число онкобольных.

Также активистка упрекнула врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова в том, что он вместо восстановления промышленности развивает сетевые гипермаркеты, разрешая строительство «Леруа Мерлен».

— Клычков не слышит, не видит и не хочет обращать внимание на жителей города. Он даже не удосужился принять меры, хотя бы выслушать и пойти навстречу. Он этого не хочет. У него возникают проблемы с дорогами, — обращается орловчанка.

Наконец, Марина Прокофьева пожаловалась Путину на спикера облсовета Леонида Музалевского, которого обвинила в принятии антинародных законов.

Аналогичный одиночный пикет орловчанка проводила возле здания АП в Москве в начале апреля.

ИА «Орелград»

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