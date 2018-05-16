Раису Дубровскую уличили во лжи

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16.5.2018 | 12:55 Новости, Политика

Жители Лужков потребовали от мэра наказать своего заместителя.

Жители микрорайона Лужки направили обращение мэру Орла Василию Новикову с требованием рассмотреть поведение зампреда горсовета Раисы Дубровской на комиссии по этике. Об этом сообщила газета «Орловская среда», владеющая копиями документа.

Орловцы ссылаются на заявление Дубровской во время сессии горсовета 12 апреля, на которой та заявила, что жители ее округа ратуют за строительство завода напольных ПВХ-покрытий, о чем рассказали ей на проведенных собраниях.

— Это наглая ложь, никаких встреч с избирателями Дубровская Р.В. по вопросу изучения общественного мнения о строительстве завода ПВХ-покрытий не проводила, мнение своих избирателей не спрашивала. Подавляющее большинство жителей избирательного округа №21 против строительства завода ПВХ-покрытий, это также подтверждается и результатами публичных слушаний, — указано в обращении к Новикову.

Под документом подписались 63 человека.

ИА «Орелград»

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