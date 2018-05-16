Стало известно, сколько денег нужно орловскому ветсанутильзаводу

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16.5.2018 | 15:21 Новости, Общество

За 15 миллионов можно избавить жителей от неприятного запаха.

Ветсанутильзаводу «Орловскому» по подсчетам руководства требуется 50 миллионов рублей на оздоровление предприятия. Такие данные приводит газета «Орловская среда» после визита на завод депутата облсовета Виталия Рыбакова.

15 миллионов необходимо, чтобы устранить выбросы воздуха с неприятным запахом в атмосферу, от которых страдают жители Орла. Предприятие имеет долги в размере около 10 млн рублей.

В феврале врио губернатора Андрей Клычков заявлял, что завод предложат инвестору с целью модернизации оборудования. В том числе предполагалось учесть и экологический аспект. Конкретных сроков при этом не называлось, врио ограничился формулировкой «весной». Пока никаких соглашений не последовало, хотя весна уже заканчивается.

ИА «Орелград»

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