Лиса, бегавшая по Орлу, искала своего лисенка

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17.5.2018 | 9:17 Новости, Общество

Малыш провалился в колодец и не мог выбраться.

В Орле сотрудники МЧС на улице 7 Ноября достали из колодца провалившегося туда лисенка, сообщает «РИА 57». Зверек упал в препятствие за зданием ОГТРК.

Спасатели воспользовались оборудованием для отлова собак. Вытащенный лисенок быстро убежал.

Напомним, утром в том же районе заметили бегающую лису, которая кричала на весь район. Скорее всего, она искала своего детеныша. Местные жители утверждают, что семья лис живет неподалеку от тех мест. Животные не бешеные.

ИА «Орелград»

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