В Орле итальянцев накормили продлевающей жизнь пищей

В ОГУ прошел круглый стол, посвященный проблемам экологии.

Как сообщили в Орловском государственном университете имени Тургенева, круглый стол был посвящен проблемам экологической безопасности в агропромышленном комплексе. Гостями стали ученые из Тосканского университета (Италия). Также в мероприятии приняли участие представители компаний — производителей здорового питания.

— Мы обсудили, как сделать так, чтобы на столы наших потребителей приходил полезный продукт, который позволит увеличить продолжительности жизни, – рассказала ректор ОГУ Ольга Пилипенко. — Технологии мы постараемся внедрить как в российскую систему производства, так и в итальянскую.

Итальянские коллеги очень заинтересованы в традиционных технологиях, которые сохранились в России, отметили в опорном вузе. Речь идет о квашении и мариновании без использования химических добавок. В рамках круглого стола орловские ученые презентовали собственные разработки, включая редкие сорта пшеницы и кисломолочные продукты на основе натуральных красителей.

Каждый участник мог попробовать полезные продукты во время презентации. Итальянские ученые рассказали о научной работе в области виноделия. «Такое сотрудничество может стать началом становления виноделия в Орловской области – изменение климата в регионе повлияло на виноградники, которые дают рекордные урожаи», — заявили в ОГУ.

ИА «Орелград»