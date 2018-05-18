КСП рассказала, как на самом деле сокращают чиновников в Орле

Аудиторы оценили эффективность кадровых решений.

Анализ эффективности проведения организационно-штатных мероприятий в администрации города Орла показал, что предполагаемый эффект от проведенных мероприятий не достигнут. Об этом говорится в годовом отчете городской Контрольно-счетной палаты.

«Вместо сокращения в администрации города первоначально заявленных 165 единиц фактически сокращено лишь 48 единиц, — следует из документа. — Выведение из структуры администрации службы технического обеспечения и создание МКУ «Служба технического обеспечения администрации города Орла» с численностью 79 единиц, финансируемого из городского бюджета, лишь формально сократило численность администрации».

В то же время бюджетные расходы на содержание данного МКУ на 6,6 миллиона рублей превысили расходы на содержание службы технического обеспечения, ранее входящей в состав администрации города. Кроме того, необоснованные изменения структуры, повлекшие введение новых должностей, привели к неэффективным расходам бюджета в сумме 7,1 млн рублей в год.

Также было отменено в решении горсовета «О структуре администрации города Орла» приложение в виде графической схемы, содержащей наименование структурных подразделений (комитеты, отделы, сектора), а также количество заместителей и штатных единиц в каждом подразделении (в том числе муниципальных служащих и технических служащих).

Тем самым фактически упразднена сдерживающий фактор по перемещению и изменению категорий штатных единиц, а также по введению новых должностей административно-управленческого персонала. В КСП считают, что это позволяет администрации за счет сокращения низкооплачиваемых технических должностей и нижестоящих должностей муниципальной службы вводить высокооплачиваемые должности, что, в конечном счете, влечет неэффективные расходы бюджета города.

КСП призвала вернуть приложение в виде графической схемы, но оно по-прежнему отсутствует.

ИА «Орелград»