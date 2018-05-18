СК рассказал подробности гибели подростка в Орле

Мальчик доплыл до середины реки и начал тонуть.

Следственный комитет по Орловской области начал доследственную проверку гибели 13-летнего мальчика в Орле, сообщили в ведомстве. Напомним, ребенок утонул под мостом «Дружба» вечером 17 мая.

По данным следствия, компания ребят отдыхала на набережной, и некоторые из них решили искупаться. Один из мальчиков доплыл до середины реки и начал тонуть. Дети не смогли вытащить своего товарища и позвонили в спецслужбы.

Спасти ребенка не удалось, несмотря на усилия реаниматологов. Следственный комитет заявил, что примет процессуальное решение по итогам проверки.

Напомним, что СК проверяет аналогичный случай, произошедший 16 мая под Герценским мостом. В Оке утонул 24-летний парень.

ИА «Орелград»