Минстрой оценил стоимость жилья в Орле

Орловская область вошли в десятку субъектов РФ с наименьшей стоимостью жилья.

Орловская и Курская области вошли в десятку регионов с наименьшим размером стоимости одного квадратного метра жилья. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на приказ Минстроя «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам РФ на II квартал 2018 года».

По данным министерства, в Орловской области средняя цена «квадрата» составляет 30,46 тысячи рублей. Дешевле только в Курской области — 29,7 тысячи. Самая высокая стоимость зафиксирована в Белгородской (38 тысяч рублей), Воронежской (33,4), Липецкой (33,1) и Тамбовской областях (32,5).

«Впрочем, установленные Минстроем цены, по данным риелторов, отличаются от рыночных, — отмечает «Коммерсант». — Так, цена одного «квадрата» жилья в Воронеже по оценкам агентства недвижимости «Трансферт», составляет 43,9 тысячи рублей».

Указанный показатель устанавливается Минстроем ежеквартально и используется федеральными и региональными органами исполнительной власти для расчета социальных выплат на приобретение жилья за счет федерального бюджета.

ИА «Орелград»