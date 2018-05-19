В Орле арестовали 940 изделий легкпрома

Управление Роспотребнадзора подвело итоги проверок в первом квартале.

Как сообщили в ведомстве, за отчетный период было проведено 64 проверки на 89 объектах розничной торговли. Нарушения при реализации продукции легкой промышленности и продукции для детей и подростков были установлены в 94 процентов случаях.

— Арестовано 940 единиц продукции легкой промышленности и продукции, находящейся в реализации с нарушением требований по маркировке, — пояснили в Роспотребнадзоре. — По результатам проверок выданы предписания о снятии с реализации 2771 единиц продукции легкой промышленности, из которых более 70 процентов приходится на импорт.

За нарушения был составлен 131 протокол об административных правонарушениях. По решениям судов конфисковано 687 единиц товаров на общую сумму 825,1 тысячи рублей.

ИА «Орелград»