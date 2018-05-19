В Орловской области разрешили охоту в природном парке

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19.5.2018 | 17:24 Новости, Общество

Добывать лисицу разрешили из-за угрозы распространения бешенства.

Управление экологической безопасности и природопользования Орловской области издало два приказа о регулировании численности охотничьих ресурсов. Речь идет о дополнительной охоте на лисицу. Решения приняты из-за вспышки бешенства животных. Напомним, что в Орловской области зарегистрировано 39 таких случаев. Основными носителями вируса являются лисы.

Согласно первому приказу разрешено добыть 38 особей обоих полов и всех возрастов в период с 15 мая по 18 июня 2018 года. Охота разрешена в Свердловском, Мценском и Урицком районах, включая территорию Нарышкинского природного парка.

Согласно второму приказу работы по регулированию численности лисицы также предписано провести на территории Нарышкинского природного парка. Займутся этим сотрудники БУ ОО «Хотынецкий природный парк». На указанной территории планируется добыть 13 лисиц в период с 12 июня по 20 июля 2018 года.

ИА «Орелград»

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