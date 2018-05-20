Орловских чиновников обязали создать похоронную службу

В Глазуновке суд удовлетворил иск районной прокуратуры.

Глазуновский районный суд 14 мая удовлетворил административный иск местного прокурора к администрации Глазуновского района о признании незаконным бездействия должностных лиц. Иск был подан в интересах неопределенного круга лиц.

Прокуратурой района была проведена проверка соблюдения законодательства по вопросам похоронного дела и оказания ритуальных услуг на территории района. В результате были выявлены нарушения. Из ответа главы администрации Глазуновского района следует, что «в настоящее время рассматривается возможность создания специализированной службы по вопросам похоронного дела в районе».

То есть, ее пока нет, хотя данная сфера относится к полномочиям органов местного самоуправления. Главе администрации района было внесено представление об устранении нарушений. По итогам его рассмотрения один из чиновников был привлечен к дисциплинарной ответственности. Администрация района заверила прокуратуру, что специализированная служба будет создана в ближайшее время. Однако повторная проверка показала, что этого не произошло.

«Отсутствие подобной службы нарушает права жителей района на выбор исполнителя ритуальных услуг ввиду отсутствия конкуренции между отсутствующей специализированной организацией, оказывающей услуги на безвозмездной основе и существующими хозяйствующими субъектами, преследующими цель извлечения прибыли на рынке ритуальных услуг», — говорится в иске.

Суд согласился с мнением о том, что администрация района не реализует закрепленные законодательством полномочия по организации ритуальных услуг. Бездействие администрации Глазуновского района признано незаконным. Ее обязали создать специализированную службу по вопросам похоронного дела в течение 3 месяцев с момента вступления решения в законную силу. Впрочем, оно может быть обжаловано в апелляционном порядке в Орловский областной суд.

ИА «Орелград»