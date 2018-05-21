Амчанина посадили на 14 лет за убийство сестры и ее возлюбленного

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21.5.2018 | 16:19 Новости, Происшествия

Мужчина проведет ближайшее время в колонии строгого режима.

Суд приговорил 35-летнего жителя Мценска к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима за двойное убийство, сообщили в Следственном комитете по Орловской области.

Жертвами мужчины стали старшая сестра и ее 61-летний сожитель. Трагедия произошла 11 января дома у погибшего. Убийца пришел туда мстить «за совершенные в отношении него ранее противоправные действия». Вскинув ружье, он пять раз выстрелил в пару. От полученный ранений те скончались на месте.

Преступника задержали по горячим следам.

ИА «Орелград»

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