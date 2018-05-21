КСП сочла неэффективными жилищные сборы в Ливенском районе

В Ливенском районе проверила плату за нем муниципального жилья.

Как следует из отчета КСП Ливенского района, проверке подверглось управление муниципального имущества. Аудиторы проверили правильность начисления, перерасчет, учет и контроль взимания платы за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда. Общий объем проверенных за 2015-2017 годы средств составил 3,37 млн рублей. Установлены нарушения на общую сумму 1,39 миллиона.

По мнению КСП, на такую сумму плата за наем жилья была занижена при формировании бюджета. Это привело к грубому нарушению бюджетного законодательства. Аудиторы также отметили отсутствие полноты учета в журналах регистрации договоров социального найма и низкую претензионную работу по погашению сложившейся задолженности.

«Передача муниципального жилищного фонда от сельских поселений осуществлялась на протяжении 2014-2017 годов включительно, — говорится в акте.- За указанный период было принято 19495,03 кв. м. жилья. Были установлены многочисленные нарушения, так как в перечень передачи были включены уже приватизированные квартиры. Это свидетельствует о том, что сельскими поселениями не контролировались и не выполнялись функции по учету и списанию муниципального жилищного фонда».

Также отмечается, что «сведения по площади муниципального жилищного фонда, указанные в реестре, не соответствуют данным, полученным в результате анализа и обобщения материала контрольного мероприятия». Кстати, за пользование жилым помещением по договорам социального найма в районе варьируется от 5,88 до 7,35 рубля за 1 квадратный метр общей площади в месяц.

ИА «Орелград»