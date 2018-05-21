Москвич Клычков подарил орловцу Селихову карту Орловской области

Голкипер «Спартака» получил от врио губернатора сувенир.

21 мая уроженец Орловской области, вратарь ФК «Спартак» (Москва) Александр Селихов, который проводит отпуск в родном регионе, встретился с врио губернатора Андреем Клычковым в стенах областной администрации.

Политик и футболист обсудили перспективы развития орловского спорта. Клычков пообещал в ближайшее время открыть новые спортплощадки, сооружения и физкультурные комплексы.

На прощание Андрей Клычков «по-хозяйски» подарил Александру Селихову сувенирную карту Орловской области.

Напомним, из-за тяжелой травмы ахилла Александр Селихов пропустит домашний чемпионат мира по футболу и не сможет выйти на поле в ближайшие полгода.

Андрей Клычков родился в Калининградской области, а основную политическую карьеру сделал в Москве, откуда его и прислали в Орловскую область.

ИА «Орелград»