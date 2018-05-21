«Спецавтобаза» осталась без директора

Павел Плахов покинул предприятие.

Руководитель МУП «Спецавтобаза» Павел Плахов покинул свой пост, сообщили «Орелграду» на предприятии.

Плахов уволился по собственному желанию. Последним его рабочим днем была минувшая пятница, 18 мая. В настоящий момент обязанности руководителя МУП «Спецавтобаза» исполняет Сергей Яковенко, главный инженер.

Павел Плахов возглавил «Спецавтобазу» в октябре 2017 года. Муниципальное предприятие подвергалось критике как за уборку снега, так и за начавшийся дорожный ремонт.

ИА «Орелград»