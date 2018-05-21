В Орле провели почти настоящий ЕГЭ

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21.5.2018 | 17:45 Новости, Образование

В регионе прошла апробация технологии печати экзаменационных материалов.

Как сообщили в Орловском региональном центре оценки качества образования, Орловская область приняла участие в апробации печати полного комплекта экзаменационных материалов по обществознанию. Она прошла во всех 27 пунктах приема экзамена.

— В апробационном экзамене по обществознанию приняли участие 1934 выпускника общеобразовательных организаций области, — сообщили в центре. — Процедура прошла без технологических сбоев.

По словам руководителя департамента образования Орловской области Татьяны Шевцовой, проведение апробационных мероприятий «дает возможность выпускникам ознакомиться с процедурой экзаменов, ощутить атмосферу экзаменов и оценить свои образовательные возможности».

Предварительные результаты станут известны не позднее 25 мая, заверила она.

ИА «Орелград»

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