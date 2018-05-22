Муромский пригрозил чиновникам штрафами за бездействие при ремонте дорог

Глава администрации Орла убежден в недостаточном контроле.

Сити-менеджер Орла Александр Муромский на совещании 22 мая задумался о введении материальной ответственности для чиновников, которые не контролируют ремонт дорог должным образом. Об этом он сказал после доклада своего заместителя Николая Ванифатова.

— Ответственные сотрудники должны обследовать подготовленные объекты и подписать акты, что все сделано в соответствии с нормативами, — сказал Муромский. — Почему мы из СМИ узнаем, что в том или ином месте не пролито, не выбито, не подготовлено, не отрезано, не отфрезеровано?

Глава администрации еще раз подчеркнул, что акты приемки ремонта не должны подписываться без положительного заключения лаборатории «Орелгосзаказчика».

ИА «Орелград»