Муромский рассказал Лобову, как надо работать

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22.5.2018 | 11:47 Новости, Общество

Сити-менеджер недоволен деятельностью УМИЗ.

Глава администрации Орла Александр Муромский на совещании 22 мая выразил недовольство работой управления муниципального имущества и землепользования, которое возглавляет Максим Лобов.

В частности, Муромский заявил о неактивной деятельности по взысканию задолженности по аренде земельных участков. Суды удовлетворили иски на 48 млн рублей, но в бюджет деньги не поступают. «Это прямая недоработка УМИЗ», — отметил сити-менеджер.

Также Александр Муромский подчеркнул, что во многих случаях предоставленное имущество не используется по прямому назначению. Хозсубъекты вместо заявленной некоммерческой деятельности ведут коммерческую, нарушая договоры. В этом случае соглашения надо расторгать.

— Я жду конкретных планов, а не предложений. Работы непочатый край, — заключил глава администрации.

ИА «Орелград»

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