Парахин утратил доверие перед «Родиной»

Чиновника сняли с руководства реготделением.

22 мая руководитель департамента промышленности Орловской области Геннадий Парахин перестал руководить Орловским региональным отделения партии «Родина». Соответствующее решение президиума озвучил член бюро Алексей Рылеев, приехавший в Орел.

Парахина также исключили из партии. Ему вменили бездействие, развал реготделения партии, отсутствие массовых мероприятий, корыстные интересы.

— На протяжении 5 лет никакая работа в Орловской области не велась, последнее мероприятие проводилось в 2015 году, — сказал Рылеев. — Мы приняли решение сменить руководящий состав.

Вместе с Геннадием Парахиным из партии были исключены еще 8 человек.

Кадровые решения о будущем руководителе реготделения, а также кандидата на губернаторские выборы от «Родины» Алексей Рылеев пообещал озвучить в ближайшие две недели. Рылеев однозначно дал понять, что «Родина» намерена выдвигать кандидата на выборы губернатора, но кто это будет, еще не решили.

На этой неделе он будет проводить переговоры о формировании нового состава ячейки. Очевидно, что на будущий коллектив «Родины» будут влиять депутат горсовета Игорь Коновалов, расположившийся сегодня рядом с Рылеевым, а также его соратник — Виталий Рыбаков.

Сам Геннадий Парахин на заседании не присутствовал, решение было отправлено ему письмом. Зато пришел депутат горсовета Евгений Косогов. Он рассказал о роли Геннадия Парахина в продавливании строительства завода напольных ПВХ-покрытий, отметив, что действия чиновника наносили ущерб и имиджу партии.

ИА «Орелград»