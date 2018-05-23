Орловцам придется платить налоги по-новому

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23.5.2018 | 13:14 Новости, Общество

В регионе изменился порядок расчета налога на имущество физических лиц.

В этом году налог на имущество физических лиц для собственников недвижимого имущества, расположенного в Орловской области, будет исчислен исходя из кадастровой стоимости. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФНС России. Такой порядок действует уже во многих субъектах РФ. С 2018 года 15 регионов применяют его впервые. В их число попала и наша область.

— Расчет налога будет произведен исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости, утвержденной в области в 2012 году, с учетом понижающего коэффициента 0,2, — пояснили в УФНС. – При этом всем плательщикам при исчислении налога предоставляется вычет. Он  предусматривает уменьшение налоговой базы в отношении каждой квартиры на величину кадастровой стоимости ее 20 кв. м., комнаты — на величину кадастровой стоимости 10 кв. м., жилого дома — 50 кв. м.

Одновременно сохраняются льготы в виде полного освобождения от уплаты налога в отношении одного объекта каждого вида (жилой дом, квартира, комната, гараж), находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого в предпринимательской деятельности.

Правом на льготу обладают пенсионеры, инвалиды I и II группы, инвалиды с детства, военнослужащие, «чернобыльцы» и другие. Местные органы власти вправе предоставлять дополнительные льготы. Так, в Орле освобождены от уплаты налога многодетные семьи.

ИА «Орелград»

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