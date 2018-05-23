Орловские чиновники вышли из-под контроля

Грубые нарушения законодательства выявили в Должанском районе.

Как сообщает прокуратура Орловской области, в Должанском районе выявлены грубые нарушения исполнения органами местного самоуправления требований бюджетного законодательства. Так, Бюджетный кодекс РФ возлагает на них обязанность по осуществлению внутреннего финансового контроля. Однако в районе об этом то ли не знают, то ли забыли.

Установлено, что, администрации семи сельских поселений порядок проведения внутреннего финансового контроля даже не разработали. Контролирующие органы не созданы.

— В результате бездействия должностных лиц сельских поселений внутренний финансовый контроль не осуществляется, — подчеркнули в прокуратуре Орловской области. — С целью устранения выявленных нарушений и привлечения виновных лиц к ответственности прокурор района внес главам сельских поселений представления.

ИА «Орелград»