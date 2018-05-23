 

 

Орловские чиновники вышли из-под контроля

23.5.2018 | 17:40 Новости, Политика

Грубые нарушения законодательства выявили в Должанском районе.

Как сообщает прокуратура Орловской области, в Должанском районе выявлены грубые нарушения исполнения органами местного самоуправления требований бюджетного законодательства. Так, Бюджетный кодекс РФ возлагает на них обязанность по осуществлению внутреннего финансового контроля. Однако в районе об этом то ли не знают, то ли забыли.

Установлено, что, администрации семи сельских поселений порядок проведения внутреннего финансового контроля даже не разработали. Контролирующие органы не созданы.

— В результате бездействия должностных лиц сельских поселений внутренний финансовый контроль не осуществляется, — подчеркнули в прокуратуре Орловской области. — С целью устранения выявленных нарушений и привлечения виновных лиц к ответственности прокурор района внес главам сельских поселений представления.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования