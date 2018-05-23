В Детском парке может появиться смотровая площадка

Ее разместят на месте кинобудки.

В рамках благоустройства Детского парка Орла на месте кинобудки может расположиться смотровая площадка, сообщил первый заместитель главы администрации Олег Минкин на заседании профильного комитета горсовета. В настоящий момент кинобудка находится в аварийном состоянии.

Детский парк попал в перечень объектов, которые благоустроят по программе «Городская среда». В этом году там начнется ремонт амфитеатра.

Депутаты поддержали идею и окончательное решение примут 31 мая на очередной сессии горсовета.

ИА «Орелград»