Директор БТИ Армен Мнацаканов покидает свой пост

Его обязанности исполняет Саркис Оганесян.

Директор бюджетного учреждения Орловской области «Межрегиональное бюро технической инвентаризации» Армен Мнацаканов покинул свой пост. Об этом «Орелграду» стало известно из собственных источников.

Мнацаканов написал заявление об уходе по собственному желанию. Дальнейшая судьба чиновника неизвестна. Сейчас обязанности руководителя БТИ исполняет Саркис Оганесян.

Армен Мнацаканов появился в Орловской области в 2014 году и возглавил департамент государственного имущества и земельных отношений региона. В мае 2015 года его сменил Андрей Синягов, а Мнацаканов стал его заместителем. Вскоре он возглавил межрегиональное БТИ.

В январе 2018 года в Ливенском отделении «Межрегионального бюро техинвентаризации» разгорелся коррупционный скандал. Руководителя подразделения Сергея Фаустова задержали по подозрению в получении взятки и арестовали. По версии следствия, он и его подельник — работник ООО «МЦ Здоровье» Андрей Дорохов в период с 4 октября 2017 года по 23 января 2018 года получили 95 тысяч рублей за оформление техдокументации на три гаража и земельные участки под ними. Для этого использовались фиктивные документы.

ИА «Орелград»