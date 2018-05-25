Над орловским депутатом Земцовым сгустились тучи

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25.5.2018 | 14:18 Важное, Новости, Политика

По информации Telegram-канала «После выборов», администрация президента рекомендовала игнорировать его распоряжения на съезде Бессмертного полка.

Депутат Госдумы от Орловской области Николай Земцов будет игнорирован во время съезда «Бессмертного полка» 1-2 июня. Об этом сообщает Telegram-канал «После выборов». Напомним, что Земцов является сопредседателем движения.

Источник утверждает, что АП также потребовала не принимать во внимание установки «поддерживающих деструктивную деятельность Николая Земцова». Председателем на съезде станет Геннадий Иванов.

Николай Земцов не имел никакого отношения к Орловской области до 2016 года. В преддверии выборов «Единая Россия» предложила его кандидатуру в Госдуму от региона. Он занял место в заксобрании наряду с Николаем Ковалевым.

ИА «Орелград»

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