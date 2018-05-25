Орловчанка засудила АИЖК за 930-дневное опоздание

В Орле вынесено очередное судебное решение по иску против АИЖК.

Гражданское дело рассмотрел Железнодорожный районный суд. Интересы орловчанки представила общественная организация «Центр защиты прав потребителей». Она подала иск к акционерному обществу «Агентство ипотечного жилищного кредитования Орловской области» о взыскании неустойки по договору участия в долевом строительстве и компенсации морального вреда.

Женщина заключила с АИЖК договор на строительство двухкомнатной квартиры в 16-этажном двухсекционном доме на улице Панчука. На основании договора срок передачи объекта — не позднее 31 декабря 2016 года. Напомним, что у АИЖК возникли сложности. Квартиры начали выдавать лишь около полугода назад.

В данном случае АИЖК передало истице квартиру только в феврале 2018 года. Просрочка застройщика составила 930 дней. Размер неустойки в иске был указан в сумме 392 тысячи рублей. Суд удовлетворил требования частично. В пользу дольщицы взыскана неустойка в размере 200 тысяч рублей, компенсация морального вреда – 10 тысяч и штраф – 25 тысяч рублей.

ИА «Орелград»