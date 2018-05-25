Странный сыровар встретил Клычкова в дешевой гостинице

В соцсетях он рассыпался комплиментами орловскому врио; правда, он не знал, что Клычков прилетел на ПМЭФ на иностранном самолете чартерным рейсом на 8 VIP-мест.

Известный сыровар-патриот Олег Сирота встретился с врио губернатора Орловской области Андреем Клычковым и поставил его в пример другим чиновникам. Впечатлениями он поделился в своем аккаунте в Facebook.

— За завтраком в недорогой гостинице рядом с ПМЭФ встретил главу Орловской области Андрея Клычкова. Это отличный пример для всех наших властьимущих: без пафоса и безумных трат бюджетных денег в одной гостинице с фермерами и малым бизнесом. Так же жил бы глава Хессена, Прованса или швейцарского кантона Берн. Отлично, что мы к этому идём. Обязательно приеду поддержать Андрея Евгеньевича в Орловскую область — уверен, что у него всё получится. Такие люди нашу страну и поднимут! — радостно написал Олег Сирота.

Олег Сирота является ярым сторонником импортозамещения. После введения контрсанкций он открыл сыроварню, на которой вскоре начал производить пармезан. После скандала с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Сирота выпустил сыр «Новичок» (по данным правительства Великобритании, нервно-паралитическое вещество с таким же названием использовалось при покушении).

Также Сирота известен тем, что женат на дочери бизнесмена Германа Стерлигова, которую «выкупил в обмен на коня«. В ЗАГСе Пелагея Стерлигова «пыталась сбежать, рыдала, кричала, что не любит». Сейчас у пары все в порядке, заверяет сыровар.

По данным «Орелграда», Андрей Клычков поселился в гостинице в городе Пушкин. Одноместный номер в ней на время проведения Петербургского международного экономического форума стоит 4500 рублей за сутки. На сам форум Клычков долетел самолетом Global 6000.

ИА «Орелград»