В «Орловском полесье» выступят артисты из ДНР

Выступление пройдет в рамках традиционных «Троицких хороводов».

Как сообщает управление культуры и архивного дела Орловской области, 27 мая в поселке Жудре Хотынецкого района состоится XIX Международный фольклорный праздник «Троицкие хороводы в Национальном парке «Орловское полесье».

В 11.00 час начнутся гулянья массовыми хороводами на живописной лесной поляне. Зрителям будут представлены традиционные троичные обряды. Также их ожидает большой концерт, на котором старинную русскую атмосферу воссоздадут творческие коллективы из Мценска, Ливен, Орла, Болховского, Залегощенского, Орловского, Свердловского и Урицкого районов.

— Неповторимую ноту в общий праздничный настрой внесут артисты из Брянской, Курской, Тульской областей, Республики Беларусь и Донецкой Народной республики,- обещают организаторы. — Ярким действом станет большой Троицкий хоровод, в котором примут участие все желающие.

Также в нацпарке будет работать детская игровая поляна «Веселая карусель» с аттракционами и народными забавами, «Деревенский пятачок» с любимыми песнями и частушками под гармонь и задорными плясками, торговые ряды с изделиями ремесел и народных художественных промыслов и «Веселое подворье», на котором будут представлены районы области.

ИА «Орелград»