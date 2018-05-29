На орловского чиновника завели дело за неправильную премию

Дело заведено в отношении экс-главы Плосковского сельского поселения.

По материалам проверки, проведенной прокуратурой Дмитровского района, следственными органами возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом и с использованием своего служебного положения). Об этом сообщает прокуратура Орловской области. Под подозрение попал бывший глава Плосковского сельского поселения Дмитровского района.

По версии следствия, чиновник «с целью личного обогащения и не имея законных оснований подписал распоряжения о начислении и выплате себе премии». Он получил чуть более 40 тысяч рублей.

— В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, надзор за его расследованием осуществляет прокуратура Дмитровского района, — сообщили в надзорном ведомстве.

ИА «Орелград»