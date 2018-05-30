В Орле инструктора осудили за смерть мальчика

Во время обучения курсант на КамАЗе сбил ребенка с велосипедом.

Заводской районный суд Орла признал виновным инструктора по вождению ДОСААФ в гибели семилетнего ребенка, сообщили в суде.

Трагедия произошла 24 марта прошлого года на улице Спивака. За рулем грузовика был 19-летний курсант. На грузовике КамАЗ он выезжал с прилегающей территории возле дома №74 и сбил мальчика, который с велосипедом в руках шел по тротуару. Ребенок умер в больнице от полученных травм.

В суде инструктор не признал вину, заявив, что мальчик ехал на велосипеде с неисправными тормозами и попал под КамАЗ. Оказавшись под колесами, ребенок, по версии осужденного, был не виден ни для него, ни для курсанта.

Суд не поверил в версию инструктора. Его приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении и на такой же срок лишили прав.

Приговор не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»