В Орловской области предложили установить памятник морпехам

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31.5.2018 | 17:50 Новости, Общество

памятник морпеху в Новочеркасске

Идея была озвучена общественной организацией «Флоту быть!»

Как сообщили в реготделении «Единой России», предложение прозвучало во время визита в региональную общественную приемную председателя партии Дмитрия Медведева членов общественной организации «Флоту быть!».

— Они выступили с инициативой установки мемориального комплекса в память о погибших морпехах 116-й отдельной морской бригады, — отметили в отделении. – Они воевали в Мценском, Болховском и Залегощенском районах в феврале 1943 года за освобождение Орловщины.

Установить памятный знак предложено в районе села Тельчье Мценского района. Уже подготовлен макет, подобран участок и разработана инфраструктура комплекса. Однако на реализацию проекта пока не хватает финансовых средств.

ИА «Орелград»

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