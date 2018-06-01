Орловским школьникам дали пистолеты и автоматы

Спецназовцы отряда «Ягуар» пообщались с учениками ДЮСШ № 6.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН России, акция была приурочена ко Дню защиты детей. Бойцы отдела специального назначения «Ягуар» встретились с учащимися детско-юношеской спортивной школы № 6.

— Ребята посетили расположение отряда, — рассказали в УФСИН. – Бойцы рассказали им о требованиях, которые предъявляются к сотруднику отдела специального назначения, показали фильмы о буднях ОСН «Ягуар».

Учащихся познакомили с образцами стрелкового оружия и средствами индивидуальной защиты. Им дали возможность подержать в руках автомат Калашникова, пистолеты Ярыгина и Макарова, винтовку с прибором для бесшумной стрельбы. Кроме того, они смогли примерить на себя бронежилет и защитный шлем.

Показ оружия сопровождался рассказами о боевых командировках и ведении настоящего боя, отметили в УФСИН.

ИА «Орелград»