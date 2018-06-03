В Орле сотрудники ГИБДД подрались с инвалидом

Очевидцы утверждают, что мужчину вытащили из своей машины.

В Орле сотрудники ГИБДД устроили потасовку с жителями рядом с остановкой «Чайка». Видеозапись появилась в группе «Орел Live».

Автор утверждает, что мужчина — инвалид 2-й группы — припарковал автомобиль возле остановки и ушел за продуктами. Когда он вернулся, рядом с машиной уже стояли сотрудники ГИБДД.

Стражи порядка потребовали предъявить документы. Водитель согласился, но попросил разрешения отогнать машину в сторону. Это не устроило гаишников. Они попытались вытащить мужчину из автомобиля, при этом вырвали из двери ручку. Началась потасовка.

На видео видно, что несколько сотрудников ГИБДД пытаются скрутить мужчину. Он оказывает им сопротивление. За него вступаются жители, требуя отпустить орловца и оттаскивая гаишников. Кто прав, а кто виноват в этой ситуации, установить сложно.

Инцидент официально прокомментировали в региональном УМВД. Силовики утверждают, что водитель, нарушивший правила парковки, сам закрылся в автомобиле, а затем, когда прибыло подкрепление, применил силу в отношении одного из полицейских (очевидно, речь идет о моменте в начале видео, где мужчина в белой футболке валит на землю сотрудника ДПС). Его задержали и доставили в отдел, материалы направили в следственные органы.

В беседе с корреспондентом «Орелграда» сотрудник пресс-службы УМВД по Орловской области добавил, что водитель не предоставил документов об инвалидности.

Напомним, что это не первый скандал с участием орловских дорожных полицейских. Осенью 2016 года они устроили потасовку с девушкой, которая в районе автовокзала переходила дорогу на зеленый свет, завершая маневр на красный. Ее силой сажали в машину, разорвали куртку и завели уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти. Благодаря вмешательству прокуратуры дело было закрыто.

ИА «Орелград»