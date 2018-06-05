Орловское АО «Экосити» может стать банкротом

Арбитраж возобновил производство по делу о несостоятельности.

Арбитражный суд Орловской области возобновил производство по делу о несостоятельности АО «Экосити» и ввел в отношении компании процедуру наблюдения на три месяца. Об этом сообщает «Коммерсант».

Временным управляющим утвержден член ассоциации МСРО «Содействие» Роман Коган. Впервые предприятие попало под наблюдение в ноябре 2016 года. В августе прошлого года производство было приостановлено. На тот момент сумма требований в реестре кредиторов составляла около 144 млн рублей.

«С частью кредиторов компания заключила мировое соглашение, — пишет «Коммерсант». — Было списано 70 процентов долга, а оставшиеся 43 млн компания должна погасить до 30 июня 2022 года. Однако конкурсный кредитор оспорил это решение, и суд возобновил дело».

Издание напоминает о том, что «Экосити» в январе этого года ввело в эксплуатацию комплекс по переработке отходов стоимостью около 360 млн рублей. Объект позволяет принимать все твердые коммунальные отходы из Орла и Орловского района в объеме до 150 тысяч тонн, а также из райцентров на расстоянии до 150 км.

ИА «Орелград»