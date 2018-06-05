СМИ: уволилась скандальная пресс-секретарь Клычкова

5.6.2018 | 13:17 Важное, Новости, Политика

Фото: Facebook Натальи Рожковой

Наталья Рожкова покинула администрацию Орловской области.

Начальница отдела информационной политики администрации Орловской области Наталья Рожкова покинула свой пост, утверждают «Орловские новости».

Заявление об увольнении подписал врио губернатора Андрей Клычков 5 июня. Детали не сообщаются.

Рожкова приехала в Орел по приглашению Андрея Клычкова и 1 декабря возглавила отдел информполитики, созданный специально для нее. Экс-журналистка прославилась тем, что написала заявление в прокуратуру на учредителя «Орелграда» Владислава Числова, пыталась «строить» главреда «Красной строки» Юрия Лебедкина.

На днях Рожкова опубликовала в своем Facebook инструкцию, как процедить воду через лифчик, если вы вдруг оказались в тайге. Пост был удален, но чиновница успела попасть в очередной скандал и втянуть туда своего бывшего начальника Андрея Клычкова.

ИА «Орелград»

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