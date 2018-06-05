Суд вернул дело Натальи Башкатовой в прокуратуру

В суде решили, что экс-полицейская совершила более тяжкое преступление.

Советский районный суд Орла вернул дело бывшей участковой полиции Натальи Башкатовой в прокуратуру Орловской области, сообщили в суде.

Башкатовой было предъявлено обвинение в халатности — из-за ее действия погибла Яна Савчук, до смерти забитая своим бывшим возлюбленным Андреем Бочковым. В суде заявили, что обстоятельства дела говорят о более тяжком преступлении.

В адрес прокурора Орловской области Ивана Полуэктова было вынесено частное постановление. После пересмотра дела прокуратурой оно вернется в суд — не исключено, что уже с новой статьей.

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В ведении Натальи Башкатовой находился Огородный переулок, где 17 ноября 2016 года произошло убийство Яны Савчук. Ее забил ногами бывший возлюбленный Андрей Бочков, вытащив даму сердца из салона автомобиля. От полученных травм она умерла на следующий день в больнице.

Дело получило широкий резонанс именно из-за Натальи Башкатовой — в Сети появилась аудиозапись ее разговора с Яной Савчук за часы до трагедии. Она предложила несчастной орловчанке «выехать и описать ее труп» вместо помощи. Бывшая полицейская до сих пор не признает вины.

Во время следствия Наталья Башкатова заявляла о незаконности возбужденного уголовного дела о халатности «в угоду искаженно сложившему общественному мнению под влиянием СМИ». Участковая утверждала, что добросовестно исполняла свои обязанности. Из полиции ее уволили после начала разбирательства. В УМВД также заявляли о привлечении к строгой дисциплинарной ответственности ряд начальников Башкатовой.

В 2014 году Наталья Башкатова победила во внутреннем конкурсе УМВД России по Орловской области «Лучший по профессии» в номинации среди участковых.

Обвиненный в убийстве Яны Савчук Андрей Бочков получил 13 лет тюрьмы. Во время оглашения приговора 5 мая Бочков попытался покинуть клетку, в которой содержался. Его остановили конвоиры. На Бочкова завели второе уголовное дело за попытку побега.

ИА «Орелград»