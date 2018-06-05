Вдовин дал мэрии неделю, чтобы решить проблему перевозок

Сразу два обращения поступило в облсовет народных депутатов.

Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, письма поступили от владельцев дачных участков и орловцев, постоянно проживающих на территории садоводческих товариществ в районе ипподрома. В них говорится о нехватке транспорта на маршрутах, несоблюдении графиков движения и нежелании водителей перевозить льготников.

«В письме, подписанном председателем НСТ «Ракета» Николаем Никитиным, обозначена и еще одна проблема, — пояснили в облсовете. — Ранее транспортное обслуживание садоводческих товариществ, находящихся в районе ипподрома, осуществлялось на автобусах «Икарус», а в данный момент — на ПАЗах, которые обладают меньшей вместимостью».

Жалуются дачники и на то, что в 2016 году из реестра исчезла одна из остановок, существовавшая почти полвека. По их словам, обращения в администрацию Орла и профильный областной департамент результата не дали. Ответ от лица облсовета держал первый вице-спикер Михаил Вдовин:

«Учитывая, что в результате сложившейся ситуации пострадало более двух тысяч жителей, предлагаю властям городского и областного уровня в течение недели найти выход из ситуации, — заявил он. — По сути, граждане просят всего лишь узаконить остановку и обязать перевозчиков обслуживать льготников».

ИА «Орелград»