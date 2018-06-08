ОНФ удивился спускам с Герценского и Красного мостов

8.6.2018 | 14:52 Новости, Общество

Эксперты заметили разбитые лестницы и раскритиковали их состояние.

Как сообщили в орловском отделении Общероссийского народного фронта, представители движения попросили администрацию Орла починить пешеходные спуски с Красного и Герценского мостов.

«Состояние лестниц небезопасно для проходящих по ним граждан. Поэтому властям необходимо обратить внимание на данный факт и принять меры для ремонта этих лестниц», — заявил член штаба Алексей Головин.

На всех лестницах разрушился бетон, оголились куски арматуры. Отдельные пороги осыпались.

Напомним, что Красному мосту предстоит реконструкция. По оптимистичным прогнозам ее начнут с 2019 года, и вряд ли в ближайшее время начнется реставрация спусков.

ИА «Орелград»

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