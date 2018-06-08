Разбитую трассу «Орел-Залегощь» сняли на видео

Вместо ремонта ямы засыпали огромной щебенкой.

В сообществе движения «Без ям Орловщина» появилось видео, снятое в Залегощенском районе на региональной трассе «Орел-Залегощь». Активисты увидели дорогу в неудовлетворительном состоянии.

Участки, отфрезерованные под новый асфальт, вместо этого засыпали щебнем крупной фракции. Автомобилисты не ездят по нему, в результате проезжая часть сузилась до одной полосы. Камни уже разлетелись по дороге.

— В результате халатности и волокиты со стороны исполнительной власти Орловской области автовладельцы, проезжая по данной дороге, ежедневно подвергают свою жизнь и здоровье опасности, — подчеркнули «безъямовцы».

По мнению активистов, врио губернатора Орловской области Андрей Клычков не может обеспечить достаточный контроль за состоянием дорог региона.

ИА «Орелград»