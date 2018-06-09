Орловская область потратила 6,8 млрд рублей с начала года

Облсовет утвердил отчет об исполнении бюджета за первый квартал.

Отчет был представлен правительством региона. Согласно ему доходы областного бюджета по итогам I квартала 2018 года составили 6,46 млрд рублей с приростом к уровню 2017 года на 292,9 млн. При этом налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 3,77 млрд, безвозмездные поступления – 2,69 миллиарда.

Исполнение расходов областного бюджета за I квартал 2018 года составило 6,78 млрд с приростом к уровню 2017 года на 450,3 млн рублей, или на 7,1 процента. Таким образом, дефицит областного бюджета за I квартал составил 317 млн рублей. Источником финансирования дефицита являлись, в основном, остатки средств на 1 января 2018 года.

ИА «Орелград»