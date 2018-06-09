В Орле на зарплату бюджетникам добавили 400 млн рублей

Облсовет внес поправки в бюджет региона.

Депутаты Орловского облсовета внесли поправки в закон о бюджете региона на 2018 год. Согласно им основные изменения внесены в расходную часть. За счет налоговых и неналоговых доходов, а также сокращения бюджетных ассигнований резервного фонда правительства Орловской области и резерва исполнительных листов увеличены бюджетные ассигнования.

Так, на оплату труда отдельным категориям работников бюджетной сферы для достижения показателей дорожных карт по майским указам президента выделено 400 млн рублей. Субсидии муниципальным образованиям на питание школьников составят 50 миллионов, на содержание учреждений образования – 21,14 млн. Кроме того, 43 млн рублей выделено на исполнительные листы по лекарственному обеспечению.

В результате изменений объем доходов областного бюджета увеличился на 820 млн рублей. о итогам года он должен составить 31,5 миллиарда. Однако при этом общий объем расходов увеличился на 1,3 миллиарда рублей и составит 32,29 млрд. Дефицит областного бюджета прогнозируется в объеме 786,17 млн рублей.

ИА «Орелград»