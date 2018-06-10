Появилось видео с места ДТП с автобусом под Орлом

10.6.2018 | 13:42 Важное, Новости, Происшествия

Life.ru опубликовал видеозапись с места автокатастрофы в Орловском районе, в которой погибли четыре человека. 

10 июня в 8:20 на переезде в деревне Гать товарный поезд протаранил автобус ПАЗ с артистами лавровского хора. Они ехали на празднование дня Орловского района.

Погибли четыре человека, еще 12 получили травмы. По предварительным данным, водитель ПАЗа решил проскочить переезд на красный сигнал прямо перед поездом.

Среди погибших есть 17-летний подросток. Среди пострадавших — беременная девушка, потерявшая ребенка.

ИА «Орелград»

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